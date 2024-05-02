На мирную конференцию по Украине пригласили более 160 стран. Россию туда не позвали

Швейцария не пригласила Россию принять участие в конференции по Украине

МИД Швейцарии утвердил дату и место проведения мирной конференции по Украине. По данным ведомства, она состоится 15-16 июня в Бюргенштоке.

Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд после встречи 15 января с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщила, что он попросил ее страну организовать саммит по так называемой формуле мира. Саммит будет основан на дискуссиях, которые состоялись в последние месяцы. В частности, кроме «формулы мира» Зеленского там обсудят и «другие мирные предложения, основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».

Целью встречи названо стимулирование будущего мирного процесса. Для этого планируется «вовлечь обе стороны в будущий мирный процесс».

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На мероприятие приглашены более 160 стран, Россия в их число не вошла

На данном этапе на мероприятие приглашены порядка 160 делегаций, в число которых входят страны «Группы семи» (G7), «Группы двадцати» (G20) и БРИКС, Евросоюза и других международных организаций, в частности ООН, ОБСЕ и Евросовета. Кроме того, приглашения получили Ватикан и патриарх Константинопольский.

Швейцария пригласила более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств принять участие в первой мирной конференции по Украине 15-16 июня в Бюргенштоке пресс-служба МИД Швейцарии

Россия на данном этапе приглашения не получила. При этом в МИД Швейцарии считают бессмысленным проведение мероприятия без ее участия. «Конференция в Швейцарии призвана положить начало мирному процессу. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс», — говорится в соответствующем заявлении. Однако пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов отмечал, что Швейцария даже не направляла России приглашение для участия в саммите.

Вопрос участия Зеленского в конференции МИД Швейцарии оставил открытым. По их данным, окончательный список участников станет известен незадолго до события. Как отмечал сам украинский лидер, на саммите по его «формуле мира» будут участвовать страны всех континентов. Он сообщал, что планируется пригласить наибольшее количество участников со всего мира.

В России мирную конференцию назвали несерьезной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал конференцию по Украине несерьезной. По его мнению, мероприятие не нацелено на какой-либо результат.

Мы не понимаем, что это за веха, эта мирная конференция. О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, о какой результативности можно говорить без участия России? Это совершенно невозможно. Явно, что это какая-то инициатива, которая не настроена на результат. Все остальное, наша позиция хорошо известна относительно переговоров. Она последовательна, она абсолютно прозрачна Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, готова ли Москва к диалогу на эту тему.

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Как указал депутат Госдумы Дмитрий Новиков, стремление Украины к переговорам с Россией может объясняться желанием страны заморозить конфликт. В том числе, по его словам, это может быть связано и с приближением президентских выборов в США. «Ясно, что обстановка для Вооруженных сил Украины ухудшается, и этого не могут не видеть западные партнеры Зеленского. И для них сейчас, в преддверии выборов в США, наилучшим сценарием была бы заморозка конфликта», — пояснил он.

Период заморозки конфликта, уточнил депутат, помог бы Киеву получить оружие и боеприпасы и подготовиться к новой фазе противостояния.