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12:48, 25 апреля 2024Бывший СССР

Лукашенко призвал Киев начать переговоры с Россией на фоне усталости ВСУ

Лукашенко: если Киев не пойдет на переговоры, Украина утратит государственность
Военнослужащий ВСУ

Военнослужащий ВСУ. Фото: Libkos / AP

На фоне усталости Вооруженных сил Украины сейчас наступил лучший момент для Киева начать переговоры с Россией. Если власти Украины на это не пойдут, страна может утратить свою государственность, передает слова президента Белоруссии Александра Лукашенко ТАСС.

«Я знаю настроения военных украинских. Им уже эта война надоела. Если сейчас не пойти на переговоры — Украина может утратить свою государственность и прекратить существование», — заявил белорусский лидер.

Он добавил, что если страны Запада считают победу России невозможной, то они могут предложить Москве ничью, подтолкнув Киев к переговорам, пока это еще не поздно.

Ранее Лукашенко назвал неадекватной «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского и подчеркнул, что Россия не уйдет из новых регионов.

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      Глеб Палехов
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