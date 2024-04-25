Лукашенко назвал неадекватной «формулу мира» Зеленского

Президент Белоруссии Лукашенко назвал «формулу мира» Зеленского неадекватной

«Формула мира» президента Украины Владимира Зеленского неадекватна, потому что Россия не уйдет из новых регионов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Не надо выдвигать радикальных решений, как формула Володи Зеленского — вроде патриотичная и так далее, но она нереальная. Она сегодня нереальная. Россияне сегодня не уйдут ни из Крыма, ни из восточных регионов, как они называют, Новороссии», — заявил белорусский лидер.

Он добавил, что, если сторона выдвигает неадекватные условия для переговоров, значит, она не заинтересована в урегулировании конфликта.

В ходе выступления Лукашенко также отметил, что сейчас настал лучший момент для переговоров по Украине. Он объяснил это тем, что сейчас в конфликте сложилась патовая ситуация.