Лукашенко заявил о лучшем моменте для переговоров по Украине

Лукашенко: на Украине патовая ситуация, Западу пора сыграть вничью с Россией

В конфликте на Украине сложилась патовая ситуация, для Запада наступил лучший момент для переговоров с Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА в Telegram.

Лукашенко заявил о необходимости мирных переговоров России и Запада по Украине в ходе заседания Всебелорусского народного собрания. Он отметил, что российские войска продвигаются на фронте, но с небольшими темпами. Политик сравнил ситуацию с цугцвангом в шахматах.

«Cитуация является самой удобной для заключения мирного договора», — подчеркнул белорусский лидер. Он предложил Западу «сыграть вничью» с Россией, иначе Украина потеряет государственность. По мнению Лукашенко, стороны могут начать с условий соглашений в Стамбуле в марте 2022 года.

Ранее Лукашенко назвал неадекватной «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского и подчеркнул, что Россия не уйдет из новых регионов.