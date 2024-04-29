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20:41, 29 апреля 2024Мир

США заявили, что завершение конфликта на Украине зависит от Путина. Они назвали три основных принципа для переговоров

Блинкен: США надеются, что переговоры с Россией по Украине пройдут по Уставу ООН

Фото: Kostiantyn Liberov / AP

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона готова сесть за стол переговоров с Россией. По его словам, президент Владимир Путин способен завершить конфликт на Украине. Блинкен отметил, что ситуация должна обсуждаться в соответствии с принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН.

Блинкен понадеялся, что Путин пойдет на переговоры

Блинкен в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Саудовской Аравии предположил, что российский лидер ожидает, что Россия продержится дольше Украины и поддерживающих ее стран. При этом он предположил, что Киев все же преуспеет в конфликте.

«Надеюсь, мистер Путин поймет это и выразит готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН», — подчеркнул Блинкен.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Госсекретарь США добавил, что речь идет о трех принципах: суверенитете, территориальной целостности, независимости. По его словам, если они подтвердятся, по итогам переговоров будет принята резолюция.

В России усомнились, что США хотят мира на Украине

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» раскритиковал заявление Блинкена. По его словам, если бы США хотели бы мира на Украине, то они бы давно прекратили поставки оружия и призвали Киев начать переговоры с Москвой.

Джабаров также отметил, что США предлагают продолжить войну и при этом говорят, что Россия должна действовать в соответствии с нормами международного права. Подобные заявления сенатор назвал абсурдными.

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Российский политолог, профессор Высшей школы экономики Марат Баширов в свою очередь заявлял, что предложение о мирных переговорах по Украине должно идти не от властей страны, а лишь от США. По его словам,п резидент Украины Владимир Зеленский является лишь марионеткой, а переговоры в том числе должны вестись о глобальных вопросах стратегической стабильности.

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