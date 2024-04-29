В США заявили о готовности сесть за стол переговоров с Россией

Блинкен: надеюсь на согласие России на переговоры по Украине по Уставу ООН

В США надеются, что Россия согласится на обсуждение ситуации на Украине в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН. О готовности сесть за стол переговоров заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя американских властей, основой для «искренних переговоров» должны стать принципы суверенитета, территориальной целостности и независимости.

«Если они будут надлежащим образом подтверждены, должна быть принята резолюция», — заявил Блинкен в рамках Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

По словам российского политолога, профессора Высшей школы экономики Марата Баширова, предложение о мирных переговорах по Украине должно идти не от властей страны, а лишь от США. Президент Украины Владимир Зеленский является лишь марионеткой, и переговоры должны касаться не только завершения специальной военной операции, но и глобальных вопросов стратегической стабильности, подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев отказался от продолжения переговоров в Стамбуле весной 2022 года из-за прямого давления Лондона. Также об отказе украинской стороны от переговоров на высшем уровне напомнил президент России Владимир Путин.