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00:11, 18 июня 2023Россия

Путин напомнил об отказе Украины вести переговоры с Россией

Путин заявил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине, в отличие от Киева
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с африканской делегацией напомнил об отказе Украины вести переговоры с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

«Но и в этих условиях мы не отказывались от ведения переговоров. Уважаемые друзья, не мы, а руководство Украины объявило о том, что оно не будет вести переговоры», — подчеркнул российский лидер.

Он задался вопросом, где гарантия того, что Киев и дальше не будет отказываться от выполнения тех или иных договоренностей.

Путин добавил, что понимает озабоченность африканских партнеров и готов рассмотреть любые предложения, указав еще раз, что Москва не отказывалась от переговоров, в отличие от Киева.

Ранее президент России заявил о лжи Украины и Запада. По его словам, они водили Москву за нос. Глава государства напомнил о неисполнении Минских соглашений, когда западные страны и украинские власти объявили практически публично, «что не будут придерживаться наших мирных договоренностей и фактически вышли из этого мирного процесса».

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    Марина Совина
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