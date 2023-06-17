Путин заявил о лжи Украины и Запада

Президент РФ Путин: Киев и Запад водили Россию за нос, Минские соглашения не исполнялись

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина и Запад водили Москву за нос, Минские соглашения не исполнялись. Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, все проблемы на Украине начались после государственного переворота в 2014 году. Тогда, отметил, российский лидер, часть населения не поддержала его и Москва должна была поддержать русскоговорящих людей и долгие годы пыталась решить кризис мирно.