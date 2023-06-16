Путин обвинил Киев в попытке водить Москву за нос

Путин: подписывая Минские соглашения, Украина не собиралась ничего делать

Подписывая Минские соглашения, Киев не намеревался их выполнять. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на Rutube.

«Это же не мы водили за нос наших партнеров, а они, как выяснилось, подписывая Минские соглашения, не собирались ничего делать. И публично совсем недавно об этом сказали, признались по сути. И со стороны украинских властей, и со стороны европейцев», — заявил он.

По его словам, партнеры и контрпартнеры России публично отказались от урегулирования конфликта в Донбассе мирными средствами, что вынудило Москву использовать вооруженные силы для прекращения войны.

Во время выступления на ПМЭФ Путин также назвал украинского президента Владимира Зеленского позором еврейского народа. При этом он напомнил, что во время холокоста 1,5 миллиона евреев были уничтожены на территории современной Украины прежде всего руками бандеровцев.