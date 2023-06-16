Путин назвал Зеленского позором еврейского народа

Владимир Путин назвал президента Украины Зеленского позором еврейского народа

Президент России Владимир Путин, отвечая в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на вопрос о политике украинского лидера Владимира Зеленского, назвал его позором еврейского народа. Трансляция мероприятия доступна на Rutube.

«У меня с детства много друзей-евреев, они говорят, Зеленский — не еврей, а позор еврейского народа», — рассказал он.

Путин напомнил, что холокост — это уничтожение 6 миллионов евреев, из которых 1,5 миллиона были уничтожены на Украине прежде всего руками бандеровцев.

Президент России заявил, что на пьедестал почета на Украине сейчас возведены неонацисты, последователи Адольфа Гитлера.

Также в ходе пленарного заседания ПМЭФ Путин озвучил цифры потерь Вооруженных сил Украины в ходе текущего контрнаступления. По его словам, они составляют 186 танков и 418 бронемашин различного класса и растут каждый день.