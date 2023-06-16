Путин озвучил потери техники ВСУ во время контрнаступления

Путин заявил, что Украина во время контрнаступления потеряла 186 танков и 418 бронемашин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления потеряли уже 186 танков и 418 бронемашин различного класса, каждый день потери растут. Такие цифры озвучил президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на Rutube.

«Действительно, потери у них очень большие. Больше даже, чем один к десяти по сравнению с Российской армией. По технике: каждый день происходит рост утраты этой техники. Я уже не говорю про личный состав», — отметил он.

Глава государства также заявил, что у Украины нет успехов ни на одном из направлений. По его словам, противник и сейчас предпринимает попытки атаковать на нескольких участках силами нескольких подразделений.

13 июня президент России сообщал, что ВСУ в ходе контрнаступления потеряли 160 танков.

О начале специальной военной операции России на Украине Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Обращаясь к согражданам, он пояснил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.