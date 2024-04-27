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16:09, 27 апреля 2024Россия

В России назвали единственно возможный вариант для переговоров по Украине

Политолог Баширов: предложение о переговорах по Украине должно идти лишь от США
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Предложение о мирных переговорах по Украине должно идти не от властей страны, а лишь от США. Об этом заявил российский политолог, профессор Высшей школы экономики Марат Баширов, его слова приводит портал MK.RU.

По заявлению Баширова, президент Украины Владимир Зеленский является лишь марионеткой, и переговоры должны касаться не только завершения специальной военной операции, но и глобальных вопросов стратегической стабильности.

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«Предложение должно идти только от американцев. (...) Нас интересует не только СВО. (...) Нас интересуют вопросы, связанные с распространением ядерного оружия, вопросы мировой торговли, система расчетов, равный доступ, транспортные коридоры, космос», — объявил политолог.

При этом он признал, что конфликт на Украине является важным, но представляет собой лишь один из элементов пазла.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что причиной отказа Киева от продолжения переговоров в Стамбуле было прямое давление Лондона.

ЖЗЛ
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