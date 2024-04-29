В России ответили на предложение США начать переговоры по Украине по Уставу ООН

Сенатор Джабаров раскритиковал предложение США начать переговоры по Уставу ООН

Если бы США хотели бы мира на Украине, то они бы давно прекратили поставки оружия и призвали Киев начать переговоры с Москвой, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на предложение госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена обсудить украинский конфликт в соответствии с принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН.

«Не помню, когда последний раз американцы действовали в соответствии с нормами международного права. Они поставляют оружие. Они продолжают разжигать конфликт. Если бы они хотели мира, то давно прекратили бы поставки и заставили Украину сложить оружие или начать переговоры с Россией, как минимум. Они же этого не предлагают. Они предлагают продолжить войну и при этом говорят, что Россия должна действовать в соответствии с нормами международного права. Абсурд», — высказался Джабаров.

Ранее Блинкен заявил, что в США надеются, что Россия согласится на обсуждение ситуации на Украине в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН. По словам представителя американских властей, основой для «искренних переговоров» должны стать принципы суверенитета, территориальной целостности и независимости.