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19:50, 29 апреля 2024Мир

В России ответили на предложение США начать переговоры по Украине по Уставу ООН

Сенатор Джабаров раскритиковал предложение США начать переговоры по Уставу ООН

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Если бы США хотели бы мира на Украине, то они бы давно прекратили поставки оружия и призвали Киев начать переговоры с Москвой, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на предложение госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена обсудить украинский конфликт в соответствии с принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН.

«Не помню, когда последний раз американцы действовали в соответствии с нормами международного права. Они поставляют оружие. Они продолжают разжигать конфликт. Если бы они хотели мира, то давно прекратили бы поставки и заставили Украину сложить оружие или начать переговоры с Россией, как минимум. Они же этого не предлагают. Они предлагают продолжить войну и при этом говорят, что Россия должна действовать в соответствии с нормами международного права. Абсурд», — высказался Джабаров.

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Ранее Блинкен заявил, что в США надеются, что Россия согласится на обсуждение ситуации на Украине в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН. По словам представителя американских властей, основой для «искренних переговоров» должны стать принципы суверенитета, территориальной целостности и независимости.

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      Варвара Кошечкина
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