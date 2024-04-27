Раскрыто содержание не подписанного мирного договора России и Украины. Почему Киев не согласился на условия Москвы?

Welt: Киев отказался от мира в апреле 2022 года из-за языковых требований России

В апреле 2022 года Россия и Украины представили мирного договора, который республика в итоге отказалась подписывать. Версия соглашения между странами оказалась в распоряжении Die Welt, из нее стало ясно содержание документа и причина, почему заключение мира так и не состоялось.

В версии документа от 15 апреля 2022 года есть ряд изменений в сравнении с мартовским документом, обсуждавшимся представителями российской и украинской стороны в Стамбуле. В частности, Киев исключил пункт о пересмотре статуса Крыма и Севастополя по истечении 15 лет с момента заключения.

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский должны были решить оставшиеся разногласия в личной беседе Die Welt

Кроме прочего, главы государств обсуждали вопрос о сокращении численности Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметили журналисты. Но украинская сторона отказалась от подписания документа после того, как было выдвинуто требование сделать русский язык вторым государственным в республике. Помимо этого, Киев не устроило условие о снятии взаимных санкций и прекращении исков в международных судах.

Оглядываясь назад, можно сказать, что тогда Украина занимала более сильную позицию на переговорах, чем сейчас. Если бы дорогостоящая война закончилась примерно через два месяца, это спасло бы бесчисленное количество жизней Die Welt

Как пишет издание со ссылкой на членов украинской переговорной делегации, даже спустя два года после начала конфликта сделка кажется выгодной. «Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить», — подчеркнул анонимный источник из делегации.

Москва не хотела бы публиковать соглашение от 15 апреля 2022 года

После обнародования 17-страничного документа американской газетой The Wall Street Journal (WSJ), пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не желала бы публикации соглашения.

Официальный представитель Кремля отметил, что текст договора по состоянию на 2024 год является неактуальным. По его словам, в согласованном тексте были прописаны иные условия, чем те, на которые российская сторона готова пойти сегодня, это касается, в том числе, и другого статуса новых территорий, которые уже стали регионами России.

В мартовском соглашении был четко прописан лишь статус Крыма. Стороны соглашались признать республику не нейтральной, а именно российской территорией. Вопрос о статусе новых регионов, которые в результате референдумов вошли в состав РФ, стоял на повестке, однако обсуждение между лидерами государств так и не состоялось из-за срыва переговорного процесса.

Кто мог помешать стамбульскому соглашению

По одной из версий, срыв договоренностей между Киевом и Москвой в Стамбуле организовал Борис Джонсон. О том, что бывший премьер-министр Великобритании расстроил все достижения по налаживанию переговорного процесса, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин. Он подчеркнул, что Джонсон не мог действовать самостоятельно, он принял решение «по благословению Вашингтона».

Он (Джонсон) туда прибыл, и документ, который уже был парафирован главой украинской делегации Арахамией, был выброшен в мусор, и Украина начала сражаться Андрей Келин российский посол в Лондоне

После этого заявления начались разбирательства. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал от Лондона объяснений, для чего нужно было убеждать Киев не вести переговоры с Москвой. Он подчеркнул, что Борис Джонсон после начала спецоперации (СВО) именно оказывал давление на Киев, чтобы руководство республики не подписало мирное соглашение с РФ, которое, по его мнению, могло бы стать для Украины «перспективой членства в ЕС и военного нейтралитета».

Однако канцлер Германии Олаф Шольц вовсе отрицает, что Россия и Украина согласовывали проект мирного договора в Турции в 2022 году. Он заявил, что вмешательство бывшего премьер-министра Великобритании или президента США Джо Байдена в переговорный процесс — это «ерунда» и «российская пропаганда». По его мнению, переговоры не увенчались успехом из-за того, что Москва перешла к наступлению на востоке Украины, а также из-за событий в Буче.

Также причиной, почему мирное соглашение не было подписано, называют то, что Украина не посоветовалась перед этим с правительством США.

Уточняется, что США должны были выступать гарантом соблюдения договоренностей, подписанных в Стамбуле. То есть в случае их нарушения американцы были бы обязаны непосредственно вступить в конфликт, что сделало бы договор невыгодным для Вашингтона. Как писало Foreign Affairs, именно поэтому Запад принял решение увеличить военную помощь Киеву и усилить давление на Россию, в том числе посредством постоянно ужесточающегося санкционного режима.