Посол Келин: экс-премьер Великобритании Джонсон сорвал переговоры РФ и Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал все достижения по налаживанию переговорного процесса между Россией и Украиной, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин. Его цитирует РИА Новости.

«Он туда прибыл, и документ, который уже был парафирован главой украинской делегации Арахамией, был выброшен в мусор, и Украина начала сражаться», — сказал дипломат, отметив, что Джонсон сорвал мирные переговоры «по благословению из Вашингтона, потому что он не может этого сделать самостоятельно».

В ноябре 2023 года глава фракции украинской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что именно Джонсон сорвал мирные договоренности РФ и Украины весной 2022 года. По его словам, на переговорах в Стамбуле российская и украинская стороны были близки к подписанию мирного соглашения, но экс-премьер Британии отговорил украинцев, добавив, что «давайте будем просто воевать».