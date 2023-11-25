«Давайте просто воевать» В Киеве рассказали, как с подачи Бориса Джонсона отказались от мирного соглашения с Россией

Арахамия: конфликт Украины с РФ мог закончиться весной 2022 года

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил власти Киева от подписания каких-либо мирных соглашений с Россией в начале конфликта в 2022 году. О том, какую роль сыграл Лондон в отказе Украины от подписании мира, рассказал глава фракции партии «Слуга народа» и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.

По его словам, военные действия на Украине вполне могли завершиться весной 2022 года, в самом начале специальной военной операции России. Так, российская сторона была готова закончить конфликт, если Украина возьмет нейтралитет, как Финляндия, и даст обязательство не вступать в НАТО. Нейтралитет Киева был основным требованием Москвы. Однако, подчеркнул Арахамия, когда киевская делегация вернулась из Стамбула, в Киев прибыл Борис Джонсон и посоветовал не подписывать мирное соглашение.

Приехав в Киев, Борис Джонсон заявил: «Мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать» Давид Арахамия глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Украины

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На Украине объяснили отказ от условий России противоречием конституции страны

Отвечая на вопрос, почему Киев отказался от условий России, украинский парламентарий указал, что это противоречит конституции страны. Арахамия пояснил, чтобы согласиться на нейтралитет по требованию России, необходимо было бы изменить Основной закон Украины. «Наш путь в НАТО зафиксирован в конституции», — напомнил он.

Помимо этого, Киев не доверял Москве и не был уверен в том, что Россия выполнит свою часть соглашения. По мнению парламентария, это можно было сделать только при наличии гарантий безопасности.

В Совфеде назвали нежелание Киева пойти на перемирие в 2022 году нехваткой опыта

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков выразил мнение, что Киев с подачи Бориса Джонсона решил не заключать в 2022 году мир с Москвой из-за нехватки опыта.

Люди у власти на Украине были совершенно случайные — они и сейчас случайные, неглубокие, недостаточного опыта, которые какие-то сиюминутные тактические успехи воспринимали за успехи стратегического характера Сергей Цеков член комитета Совета Федерации по международным делам

Сенатор указал, что в начале спецоперации украинские политики верили в шансы Киева на победу, однако теперь многие сожалеют о том, что не захотели мирно решить конфликт в сам его начале. Проигрыш Украины, добавил он, был ясен еще в 2022 году, но только тем людям, кто глубоко понимает процессы. «Только у самых примитивных личностей в политике могла появиться уверенность в том, что Украина может одержать победу в конфликте с Россией», — заключил Цеков.

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Ранее Путин представил парафированный стамбульский проект соглашения с Украиной

В июне президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами стран Африки в Санкт-Петербурге представил парафированный договор с Украиной под названием «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». Соглашение с Киевом включало в себя положения о нейтралитете и гарантиях безопасности.

Путин обратил внимание, что от переговоров отказалась Украина, а не Россия. «Киев парафировал стамбульский договор с Москвой, но после отвода российских войск Украина выбросила его на свалку истории», — рассказал российский лидер.

Киев настаивает на «формуле мира» Зеленского

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский озвучил свою «формулу мира». По его мнению, выполнение условий Киева должно прекратить конфликт «справедливо, на основе Устава ООН и международного права».

Среди пунктов украинской «формулы мира» в том числе значатся восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с территории Запорожской атомной электростанции (АЭС) и прекращение боевых действий. Помимо этого, в Киеве рассчитывают вернуть территории, которые входили в состав республики на момент провозглашения независимости в 1991 году.

В свою очередь, Путин заявлял, что для того, чтобы возобновить мирный процесс по урегулированию ситуации на Украине, нужна отмена декрета Киева о запрете переговоров. Он отмечал, что если украинская сторона «хочет реально переговорного процесса, то нужно это делать не какими-то театральными жестами».