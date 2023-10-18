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13:24, 18 октября 2023Россия

Путин назвал условие для мирных переговоров по Украине

Путин: мирные переговоры по Украине требуют отмены декрета Киева на это

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Для мирных переговоров по Украине нужна отмена декрета Киева о запрете переговоров. Такое условие назвал президент России Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что «театральные жесты» в этом случае не помогут. «Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно это делать не какими-то театральными жестами, а нужно первое что сделать — отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры», — заявил Путин.

Президент России уже озвучивал аналогичное предложение в сентябре. В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума он сказа, что Вашингтону нужно убедить Киев отменить декрет о запрете на переговоры, если США хотят заключения мира.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. В мае того же года Владимир Мединский сообщил о замораживании переговорного процесса. Он отмечал, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.

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    Евгения Куликова
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