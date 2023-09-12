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12:19, 12 сентября 2023Мир

Путин предложил США отменить запрет Украины на переговоры

Путин предложил США убедить Киев отменить декрет о запрете на переговоры

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил США убедить Киев отменить декрет о запрете на переговоры, в случае если Вашингтон хочет заключения мира. Об этом сообщил российский лидер в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

«Если США считают, что Украина готова к переговорам, пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента. Он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным», — заявил глава государства.

Также Путин отметил, что Россия не может прекратить боевые действия, пока Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление. По его мнению, одной из целей переговоров для Киева может быть лишь пополнение военных ресурсов. Он добавил, что Украине самой нужно заявить о готовности договариваться о мире.

Ранее Путин заявил, что Москва не отказывалась от переговоров по ситуации вокруг Украины и готова продолжать диалог. Он отметил, что власти Украины издали специальную нормативную базу, которая запрещает переговоры с Россией. «Мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда говорили, что готовы к продолжению диалога», — сказал президент.

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    Максим Габриелян
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