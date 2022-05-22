Мединский обвинил Украину в замораживании переговоров с Россией

Мединский заявил, что замораживание переговоров с Россией является инициативой Украины

Помощник президента России и глава делегации Москвы на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев является инициатором замораживания переговоров с российской стороной. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.

«Это неоднократно подтверждал [президент России] Владимир Владимирович Путин. Вопрос только в том, что для того, чтобы состоялась встреча на высшем уровне между президентами, необходима серьезная подготовка», — подчеркнул Мединский, добавив, что лидеры стран должны встречаться ради достижения договоренностей, а не фотографий.

Он заявил, что российская сторона месяц назад передала украинской проект договора с рядом согласованных принципиальных позиций. «Мы намеревались двигаться дальше. Однако с той поры никакого стремления к продолжению диалога со стороны Украины нет», — рассказал Мединский, уточнив, что Киев официально не подтвердил уже согласованный им же проект договора.

«Еще раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне», — сказал помощник президента, заметив, что, судя по всему, украинская делегация «никуда не торопится».

Мединский также указал на то, что Запад стремится максимально закабалить Украину и финансово связать ее.

Ранее Владимир Мединский заявил, что политика действующей власти в Киеве противоречит подлинным национальным интересам собственной страны. Украинские власти сами признают наличие внешних «центров принятия решений», отметил он. Помощник президента России допустил, что одним из таких центров для Украины служит Запад.