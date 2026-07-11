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00:20, 11 июля 2026Мир

Европейская страна построит первый военный городок на границе с Россией

ЕРР: Власти Эстонии намерены построить в граничащей с Россией Нарве первый военный городок
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Власти Эстонии намерены построить в приграничной Нарве первый военный городок, где планируется разместить подразделение Сил обороны численностью около 200 военнослужащих. Об этом заявил руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Эстонии Андо Воогма в интервью агентству ЕРР.

«Работы начнутся в конце года и завершатся летом 2028 года, первый этап предусматривает размещение 150 военнослужащих», — отметил он.

Власти Эстонии намерены построить в приграничной Нарве первый военный городок, где планируется разместить подразделение Сил обороны численностью около 200 военнослужащих.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что, если Эстония предпримет агрессивные шаги в сторону России, она будет «стерта с лица земли».

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