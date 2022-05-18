Мединский оценил политику действующей власти в Киеве

Мединский заявил о противоречащей национальным интересам политике киевских властей

Политика действующей власти в Киеве противоречит подлинным национальным интересам собственной страны. Такую оценку дал помощник президента России и глава делегации Москвы на переговорах с Украиной Владимир Мединский во время своего выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание». Трансляция велась на странице общества во «ВКонтакте».

Украинские власти сами признают наличие внешних «центров принятия решений», отметил Мединский. Помощник президента России допустил, что одним из таких центров для Украины служит Запад.

«Нынешняя киевская власть имеет ограниченный суверенитет. Они сами это осознают, когда мы общаемся. Наши оппоненты не дураки собрались, это поднаторевшие люди с хватким, цепким, изворотливым и быстрым умом», — подчеркнул Мединский в рамках выступления на просветительском форуме.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о нежелании Украины продолжать переговоры с Россией.

6 мая заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев рассказал, что мирные переговоры между Россией и Украиной сейчас находятся в состоянии стагнации.