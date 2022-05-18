Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль заявил об отсутствии у Украины желания продолжать переговоры

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о нежелании Украины продолжать переговоры с Россией
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Москва видит со стороны Киева отсутствие желания продолжать переговоры между странами. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в среду, 18 мая, приводит ТАСС.

«Переговоры действительно не продвигаются. И мы действительно констатируем полное отсутствие желания у украинских переговорщиков продолжать этот процесс», — заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

6 мая заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев сообщал, что мирные переговоры между Россией и Украиной сейчас находятся в состоянии стагнации.

Материалы по теме:
Около 300 раненых бойцов ВСУ вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен. На автобусах их отправили в больницы ДНР
Около 300 раненых бойцов ВСУ вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен.На автобусах их отправили в больницы ДНР
17 мая 2022
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен. Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен.Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
17 мая 2022

Говоря о причинах такого застоя, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказал мнение, что большой вклад в это внесли США.

Последняя очная встреча российской и украинской делегаций состоялась во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Комментарии отключены
Последние новости
Оценена вероятность появления оспы обезьян в России
Названа причина пожара здания во дворе российского ТЮЗа
Лукашенко назвал причину отсутствия мобильного телефона
Бритни Спирс высмеяли в сети за неумелое применение фотошопа
Российский губернатор предложил кандидатуру на должность главы ЛДПР
Доказано существование «мертвой зоны» у распадающихся частиц
Рестораны «Макдоналдс» в Москве начали готовиться к открытию под новым брендом
На матче чемпионата России по футболу впервые с 2004 года решили продавать пиво
В России заговорили о сохранении бренда «Макдоналдс»
В Кремле исключили бесплатные поставки газа в Европу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.