Кремль заявил об отсутствии у Украины желания продолжать переговоры

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о нежелании Украины продолжать переговоры с Россией

Москва видит со стороны Киева отсутствие желания продолжать переговоры между странами. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в среду, 18 мая, приводит ТАСС.

«Переговоры действительно не продвигаются. И мы действительно констатируем полное отсутствие желания у украинских переговорщиков продолжать этот процесс», — заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

6 мая заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев сообщал, что мирные переговоры между Россией и Украиной сейчас находятся в состоянии стагнации.

Говоря о причинах такого застоя, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказал мнение, что большой вклад в это внесли США.

Последняя очная встреча российской и украинской делегаций состоялась во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта.