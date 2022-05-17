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В России назвали причину стагнации в переговорах с Украиной

Представитель Госдумы Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной обернулись стагнацией

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал причину стагнации в переговорах России с Украиной. Его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Госдумы, переговоры России и Украины, начавшиеся по просьбе Киева, обернулись стагнацией и сейчас не ведутся ни в каком формате, немалый вклад в это внесли США.

Он подчеркнул, что Вашингтону «не нужен на Украине ни мир, ни мирный договор, ни успех на переговорах». Слуцкий отметил, что США «объявили Россию гибридную войну и ведут ее чужими руками». «Госдепу не стоит пытаться создавать "условия" путем военной помощи Киеву. Бесполезно. Все цели специальной операции будут достигнуты», — заключил он.

Ранее заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом сейчас находятся в состоянии стагнации.

В апреле в Кремле также подчеркивали, что динамика переговоров между Москвой и Киевом по урегулированию ситуации на Украине оставляет желать лучшего. Последняя очная встреча российской и украинской делегаций состоялась во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта.

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Марина Совина
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