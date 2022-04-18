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В Кремле оценили ход переговоров с Украиной

Песков заявил, что динамика переговоров России и Украины оставляет желать лучшего

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Динамика переговоров по урегулированию конфликта на Украине между Москвой и Киевом оставляет желать лучшего. Об этом, оценивая ход российско-украинских переговоров, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин заявил о тупике в переговорах с Украиной. Он рассказал, что украинская сторона отошла от договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле.

6 апреля Песков описал ход переговоров с Украиной фразой «идут более вязко». Представитель Кремля выразил надежду, что в будущем можно будет увидеть более большую динамику со стороны Киева.

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Анастасия Шейкина
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