Кремль описал ход переговоров с Украиной фразой «идут более вязко»

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что переговоры с Украиной идут «гораздо более вязко»

Переговорный процесс делегаций России и Украины продолжается, однако их ход «гораздо более вязко», чем хотелось бы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его фразу приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента России надеется в будущем на переговорах увидеть большую динамику со стороны Киева.

Накануне представитель Кремля подчеркивал, что Россия заинтересована в согласии президента Украины Владимира Зеленского на выдвинутые на переговорах условия.