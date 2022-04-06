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Кремль описал ход переговоров с Украиной фразой «идут более вязко»

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что переговоры с Украиной идут «гораздо более вязко»

Фото: Алексей Никольский / Sputnik / Reuters

Переговорный процесс делегаций России и Украины продолжается, однако их ход «гораздо более вязко», чем хотелось бы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его фразу приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента России надеется в будущем на переговорах увидеть большую динамику со стороны Киева.

Накануне представитель Кремля подчеркивал, что Россия заинтересована в согласии президента Украины Владимира Зеленского на выдвинутые на переговорах условия.

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Анна Щербакова
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