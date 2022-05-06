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МИД России заявил о стагнирующих переговорах с Украиной

Представитель МИД Зайцев заявил о стагнации в российско-украинских переговорах
Алексей Зайцев

Алексей Зайцев. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Мирные переговоры между Москвой и Киевом сейчас находятся в состоянии стагнации. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев, цитату приводит ТАСС.

«Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации», — сказал представитель МИД.

В апреле в Кремле также подчеркивали, что динамика переговоров между Москвой и Киевом по урегулированию ситуации на Украине оставляет желать лучшего. Последняя очная встреча российской и украинской делегаций состоялась во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта. В настоящий момент ООН ведет диалог с Россией, Украиной и Международным комитетом Красного Креста (МККК) по эвакуации мирных жителей из Мариуполя.

По итогам стамбульских переговоров член российской делегации Владимир Мединский рассказывал, что они позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО.

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Виктория Кондратьева
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