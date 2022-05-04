В ООН рассказали о переговорах с Россией и Украиной по эвакуации из Мариуполя

ООН сообщила, что продолжает переговоры по эвакуации из Мариуполя с Россией и Украиной

ООН продолжает переговоры с Россией, Украиной и Международным комитетом Красного Креста (МККК) по эвакуации мирных жителей из Мариуполя. Об этом сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Я только что говорил с коллегами на месте. В настоящий момент дискуссии продолжаются с различными украинскими и российскими представителями», — заявил представитель ООН. По его словам, переговоры «включают Мариуполь и прилегающую к нему территорию».

«Я не буду рассказывать какие-то детали о происходящих дискуссиях. Когда у нас будут новости, мы о них объявим», — добавил Дюжаррик.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что США призвали Россию продолжать сотрудничество с Красным Крестом и правительством Украины в вопросе создания условий для безопасной эвакуации мирных жителей из Мариуполя.