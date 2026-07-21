Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:08, 21 июля 2026Мир

Израиль открестился от участия в ударах США по Ирану

Смотрич: Израиль не заинтересован в присоединении к ударам США по Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Израиль не заинтересован в присоединении к ударам США по Ирану. Об этом заявил израильский министр финансов Бецалель Смотрич, передает The Guardian.

«Нынешняя ситуация, когда конфликт между Ираном и Соединенными Штатами носит ограниченный характер, является для нас правильной и наилучшей. Мы не стремимся в него вмешиваться», — отметил Смотрич.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что Израиль пытается убедить США возобновить полномасштабные удары по Ирану с целью дальнейшего ослабления Исламской Республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский прокомментировал удары по инфраструктуре в Одессе
    Одной категории россиян захотели сделать скидки на все услуги ЖКХ
    Лавров рассказал подробности общения Путина с Ким Чен Ыном
    Ведущая Юлия Барановская показала отекшее лицо без косметики
    Королевы красоты не стало при загадочных обстоятельствах в 35 лет
    Стала известна следующая должность Умерова
    Москвичи отправились в грибные туры
    Российский турист пережил остановку сердца из-за уличной еды в Таиланде
    Одной категории россиян стала доступна бесплатная вертолетная экскурсия на Камчатке
    Израиль открестился от участия в ударах США по Ирану
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok