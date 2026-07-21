Израиль открестился от участия в ударах США по Ирану

Смотрич: Израиль не заинтересован в присоединении к ударам США по Ирану

Израиль не заинтересован в присоединении к ударам США по Ирану. Об этом заявил израильский министр финансов Бецалель Смотрич, передает The Guardian.

«Нынешняя ситуация, когда конфликт между Ираном и Соединенными Штатами носит ограниченный характер, является для нас правильной и наилучшей. Мы не стремимся в него вмешиваться», — отметил Смотрич.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что Израиль пытается убедить США возобновить полномасштабные удары по Ирану с целью дальнейшего ослабления Исламской Республики.