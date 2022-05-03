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США призвали РФ сотрудничать с МККК и Киевом в вопросе эвакуации из Мариуполя

Пентагон призвал Россию работать с МККК и Киевом над безопасной эвакуацией из Мариуполя

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что США призвали Россию продолжать сотрудничество с Международным комитетом Красного Креста (МККК) и Киевом в вопросе создания условий для безопасной эвакуации мирных жителей из Мариуполя, сообщает РИА Новости.

«Мы призываем русских продолжать работать с МККК и украинским правительством, чтобы позволить тем, кто хочет уйти (из Мариуполя — прим. «Ленты.ру»), сделать это безопасным образом», — заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства.

Ранее политолог и историк Олег Неменский рассказал, что хотя НАТО в своих стремлениях поддержать Киев и не вступает в военное противостояние против России, альянс активно вмешивается в ситуацию на Украине, помогая ей финансово, а также предоставляя ей оружие и советников. По его мнению, в какой-то момент эта тонкая грань может быть преодолена какой-либо страной НАТО или группой государств.

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Марина Совина
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