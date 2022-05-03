Политолог рассказал о «тонкой грани» вмешательства НАТО в ситуацию на Украине

Политолог Неменский заявил, страны НАТО могут попытаться ввести своих военных на Украину

Политолог и историк Олег Неменский в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что хотя НАТО в своих стремлениях поддержать Киев и не вступает в военное противостояние против России, альянс активно вмешивается в ситуацию на Украине, помогая ей финансово, а также предоставляя ей оружие и советников. По его мнению, в какой-то момент эта тонкая грань может быть преодолена какой-либо страной НАТО или группой государств.

«Грань между таким вмешательством и открытым переходом войсками украинской границы на каком-то этапе может оказаться тонкой и легко преодолимой. Возможно, что через какое-то время мы увидим попытку Польши с коалицией ввести на Западную Украину свои вооруженные силы. Но это вряд ли произойдет раньше, чем российские войска вновь окажутся западнее Киева», — заявил эксперт.

Ранее политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему несмотря на то, что Украина получит от США новую партию военной помощи, украинским военным не удастся использовать ее на поле боя в скором времени. Он пояснил, что в том случае, если Киев получит технику в июне, то воспользоваться ей выйдет не раньше конца августа.