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Объяснена невозможность ВСУ использовать технику из США в скором времени

Политолог Ищенко заявил, что Украина не воспользуется техникой из США в скором времени

Фото: Pixabay

Политолог Ростислав Ищенко в статье для издания «Украина.ру» объяснил, почему несмотря на то, что Украина получит от США новую партию военной помощи, украинским военным не удастся использовать ее на поле боя в скором времени. Он пояснил, что в том случае, если Киев получит технику в июне, то воспользоваться ей выйдет не раньше конца августа.

«Технику надо еще доставить и научить украинцев ею пользоваться. Отправлять на убой американские экипажи рискованно, как с точки зрения внутренней, так и внешней политики США. Даже, если поставки начнутся в июне, ВСУ окажутся в состоянии использовать эту технику на поле боя не раньше конца августа», — заявил эксперт.

Он добавил, что по этой причине Вашингтон очень рассчитывает на то, что Киеву удастся продержаться еще как минимум четыре месяца.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, что большая часть из предназначенных для Киева американских артиллерийских систем поставлена на Украину. Он опроверг информацию о якобы имеющихся проблемах с логистикой. По словам представителя министерства обороны, всего в Киев должны поступить 90 гаубиц.

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Марина Совина
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