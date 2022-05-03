В Пентагоне ответили на вопрос о связи поставок артиллерии на Тайвань и Украину

Представитель Пентагона Кирби опроверг задержки поставок оружия на Тайвань из-за Украины

Большая часть из предназначенных для Киева американских артиллерийских систем поставлена на Украину, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет «Интерфакс».

Журналисты поинтересовались, связана ли задержка поставок артиллерии на Тайвань перегруженностью производственной линии выполнением заказов для Украины. Кирби опроверг информацию о проблемах с логистикой. По словам представителя министерства обороны, всего в Киев должны поступить 90 гаубиц, основная часть уже передана.

«Что касается гаубиц, идущих на Украину, то это продвигается, и продвигается довольно хорошо. На самом деле, большинство из 90 фактически уже находятся на Украине», — ответил он на вопрос о связи поставок артиллерии в два государства.

В понедельник, 2 мая, высокопоставленный представитель американского военного ведомства уточнил, что 80 процентов гаубиц типа «три семерки» (М177) переданы украинцам. Речь идет о 70 из 90 орудий.

Ранее представители тайваньского Минобороны сообщили, что США отложат поставку Тайваню 40 самоходных гаубиц M-109A6 до 2026 года, поскольку производство перегружено в связи с большими поставками вооружений на Украину.