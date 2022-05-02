США отложат поставку 40 гаубиц Тайваню из-за боевых действий на Украине

США отложат поставку 40 гаубиц Тайваню из-за перегруза производства и поставок Украине

США отложат поставку Тайваню 40 самоходных гаубиц M-109A6 до 2026 года, поскольку производство перегружено в связи с большими поставками вооружений на Украину. Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на заявление тайваньского Минобороны.

В августе 2021 года в Белом доме одобрили поставку Тайбэю очередной партии вооружений на сумму 750 миллионов долларов, напоминает издание. Речь также шла о продаже 40 гаубиц «Паладин» и боеприпасов к ним. Однако из-за начала боевых действий на Украине американские власти сконцентрировались на поставках Киеву, и потому производственные мощности не позволят выполнить тайваньский заказ в срок. Об этом власти США уведомили представителей тайваньского Минобороны.

США — главный поставщик вооружений Тайваню. Помимо гаубиц, Тайбэю хотят поставить танки M2A2 Abrams, истребители F-16V, реактивные системы залпового огня HIMARS, беспилотники, крылатые ракеты, морские мины.