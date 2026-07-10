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23:45, 10 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о новой тактике России по поражению украинских подстанций

Reuters: ВС РФ поражают украинские подстанции, обходя защиту дронами на оптоволокне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российские военные поражают украинские подстанции в Сумской области, обходя защиту дронами на оптоволокне. О новой тактике ВС РФ стало известно агентству Reuters.

Отмечается, что первый беспилотник разрушает защитную сетку, а второй достигает целей. При этом маленькие дроны обходят конструкции защитных саркофагов и проникают через вентиляционные отверстия, чтобы поразить центральный элемент оборудования — автотрансформатор.

Аналитики обратили внимание на четыре таких удара по крупным и защищенным подстанциям в Сумской области, указав, что оптоволоконный БПЛА за 2000 долларов уничтожает трансформатор за 3,5 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что российские войска 9-10 июля нанесли серию ударов по целям на Украине, которые используются Вооруженными силами страны (ВСУ). В частности, Воздушно-космические и ракетные войска наносили удары по целям в Донбассе, Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях. Дроны «Герань» и «Гербера» также атаковали цели в Житомирской, Одесской, Полтавской, Николаевской и Черниговской областях.

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