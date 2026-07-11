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00:45, 11 июля 2026Россия

Клиентам фитнес-клубов напомнили их права

Юрист Русяев: Клиент фитнес-клуба вправе расторгнуть договор в любой момент
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Клиент фитнес-клуба может в любой момент расторгнуть договор и вернуть деньги. Такое право закреплено в статье 32 закона о защите прав потребителей и 782 статье Гражданского кодекса, напомнил в беседе с RT юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

Отказ от услуги не требует объяснения причин, отметил Русяев. Расчет средств выглядит как пропорция: если карта на 12 месяцев стоила 36 тысяч рублей, а клиент отходил три месяца, то вернуть должны около 27 тысяч. Пункты договора о невозвратности и штрафах за расторжение юрист назвал ничтожными с точки зрения закона.

«Заявление об отказе вручается администратору», — сказал Русяев. С момента получения заявления фитнес-клуб должен вернуть средства в течение недели, в случае просрочки запускаются проценты по ключевой ставке Банка России, уточнил юрист.

«Если дело дойдет до суда, к взысканию добавятся штраф в размере 50 процентов от присужденного и компенсация морального вреда. Госпошлину по потребительским искам до одного миллиона рублей платить не нужно», — подчеркнул он.

Русяев добавил, что если зал закрыли на ремонт, убрали бассейн или сократили расписание, то деньги возвращаются в полном объеме, и за каждый день просрочки идет неустойка в три процента от цены услуги. «Сохраняйте договор, чеки и переписку, при таком наборе документов спор почти всегда решается в пользу клиента ещё на стадии претензии», — призвал юрист.

Ранее фитнес-тренер дал советы по эффективным тренировкам после 40 лет.

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