16:54, 20 марта 2026Спорт

Фитнес-тренер дал советы по эффективным тренировкам после 40 лет

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Summer Paradive / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Александр Колосков дал совет по эффективным тренировкам для людей старше 40 лет. Об этом сообщает Life.ru.

По словам специалиста, важно не «убиваться» на тренировках, а заниматься с умом. «Краеугольным камнем программы должны стать силовые упражнения. Не стоит бояться гантелей или работы с собственным весом: приседания, выпады, отжимания помогают сохранить мышечную массу, а значит — поддерживают обмен веществ и защищают суставы», — заявил Колосков.

Тренер также рекомендовал обратить внимание на упражнения на мобильность и растяжку. Кроме того, Колосков рекомендовал работать с балансом и не забывать про умеренное кардио.

Ранее старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала способ похудеть к праздникам без диет и спорта. Она рекомендовала снизить калорийность рациона за счет замены майонеза на йогурт, увеличения белка в завтраке и контроля порций.

