Названы лучшие упражнения от стресса

Тренер Бахтурина посоветовала от стресса осознанное дыхание

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала лучшие упражнения от стресса. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Бахтурина заявила, что SOS-упражнения — это не полноценные тренировки, а быстрые, простые движения, которые можно выполнять где угодно: на кухне, в офисе или в пробке. Их цель — переключить нервную систему с тревоги на спокойствие через ритмичные действия и осознанное дыхание, снижая мышечное напряжение, выравнивая пульс и успокаивая мысли.

Специалист акцентирует внимание на трех зонах: плечевом поясе, дыхании и мышцах корпуса, где скапливается стресс в виде зажатых плеч, сжатой челюсти или сутулости. Простые техники включают заземление — вдавливание стоп в пол с вытягиванием макушки вверх и глубокими выдохами; вращение плечами назад, покачивание корпуса и легкие приседания.

