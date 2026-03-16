Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
07:51, 16 марта 2026

Названы лучшие упражнения от стресса

Тренер Бахтурина посоветовала от стресса осознанное дыхание
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alive Color Stock / Shutterstock / Fotodom

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала лучшие упражнения от стресса. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Бахтурина заявила, что SOS-упражнения — это не полноценные тренировки, а быстрые, простые движения, которые можно выполнять где угодно: на кухне, в офисе или в пробке. Их цель — переключить нервную систему с тревоги на спокойствие через ритмичные действия и осознанное дыхание, снижая мышечное напряжение, выравнивая пульс и успокаивая мысли.

Специалист акцентирует внимание на трех зонах: плечевом поясе, дыхании и мышцах корпуса, где скапливается стресс в виде зажатых плеч, сжатой челюсти или сутулости. Простые техники включают заземление — вдавливание стоп в пол с вытягиванием макушки вверх и глубокими выдохами; вращение плечами назад, покачивание корпуса и легкие приседания.

Ранее Бахтурина назвала способ похудеть к праздникам без диет и спорта. Она рекомендовала снизить калорийность рациона за счет замены майонеза на йогурт, увеличения белка в завтраке и контроля порций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok