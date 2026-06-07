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12:55, 7 июня 2026Россия

Эффективность «Купола Донбасса» раскрыли

УФСБ по ДНР: «Купол Донбасса» смог предотвратить 110 атак ВСУ за неделю
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Система «Купол Донбасса» смогла предотвратить 110 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшую неделю. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Донецкой Народной Республике (ДНР), передает ТАСС.

«Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 110 террористических атак со стороны противника», — заявили в ведомстве.

По данным УФСБ по ДНР, украинские военнослужащие применяют тактику комбинированных налетов. Их целями становятся инфраструктура республики и мирные жители. В частности, дроны ВСУ пытались атаковать автозаправку в Донецке, а в пригороде Макеевки был сбит беспилотник с кумулятивно-фугасным боезарядом.

Ранее стало известно о продвижении российских войск в Константиновке. Подразделения прорвались на северные и западные окраины города.

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