Бублик попросил Андрееву научить его играть в теннис

Казахстанский теннисист Бублик попросил Мирру Андрееву научить его играть в теннис

Казахстанский теннисист Александр Бублик в Telegram-канале поздравил россиянку Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос» — 2026.

Помимо поздравлений, спортсмен отметил, что научил россиянку ругаться. «Теперь твоя очередь научить меня играть в теннис», — заявил Бублик.

Ранее Андрееву поздравил с победой сербский теннисист Новак Джокович. Он написал поздравление в соцсетях, часть — на русском языке.

Андреева одолела польку Майю Хвалиньскую и впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос». Финальный поединок женского открытого чемпионата Франции завершился в пользу 19-летней российской теннисистки в двух партиях со счетом 6:3, 6:2.