В Кремле заявили о закрытых контактах с Украиной

Ушаков: Россия сохраняет закрытые контакты с Украиной

Россия сохраняет закрытые контакты с Украиной. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«У нас и открытые, и закрытые контакты с киевским режимом. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», — указал представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Владимир Зеленский встретился в Киеве с российским бизнесменом и попросил передать просьбу о личной встрече.

Также Путин отреагировал на письмо Зеленского. По словам российского президента, послание содержит очевидные «элементы хамства».