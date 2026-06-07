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13:01, 7 июня 2026Бывший СССР

В Кремле заявили о закрытых контактах с Украиной

Ушаков: Россия сохраняет закрытые контакты с Украиной
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Россия сохраняет закрытые контакты с Украиной. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«У нас и открытые, и закрытые контакты с киевским режимом. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», — указал представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Владимир Зеленский встретился в Киеве с российским бизнесменом и попросил передать просьбу о личной встрече.

Также Путин отреагировал на письмо Зеленского. По словам российского президента, послание содержит очевидные «элементы хамства».

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