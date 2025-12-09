Реклама

13:31, 9 декабря 2025Спорт

Назван способ похудеть к праздникам без диет и спорта

Тренер Бахтурина: Замена майонеза на йогурт снизит калорийность рациона
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lee Charlie / Shutterstock / Fotodom

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала способ похудеть к праздникам без диет и спорта. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Бахтурина рекомендовала снизить калорийность рациона за счет замены майонеза на йогурт, увеличения белка в завтраке и контроля порций. На праздничных застольях она посоветовала есть медленнее, начинать с овощей и белка, делать паузы между блюдами и выбирать менее калорийные напитки.

Кроме того, большую роль играет повседневная активность. Она включает в себя обычные бытовые движения, не относящиеся к спортивным тренировкам. Прогулки, отказ от лифта, уборка и даже короткие перерывы на стоячую работу могут помочь сжигать лишние калории и улучшать обмен веществ.

Важным фактором является и стресс, который усиливает тягу к сладкому и ухудшает сон. Снизить уровень кортизола можно не тренировками, а регулярными прогулками на свежем воздухе, растяжкой, дыхательными практиками и расслабляющими вечерними процедурами.

