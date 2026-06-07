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13:00, 7 июня 2026Бывший СССР

Песков раскрыл детали передачи Путину письма Зеленского

Песков: Путину передали письмо Зеленского в обычном служебном порядке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Письмо украинского лидера Владимира Зеленского было передано президенту России Владимиру Путину в обычном служебном порядке. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его комментарий был показан в эфире канала «Россия 24».

«[Письмо было передано] в установленном порядке. Служебный [порядок]. Мы бюрократы, все делаем в установленном порядке», — ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос журналистов.

4 июня Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Президент России в ходе пленарного заседания ПМЭФ отреагировал на письмо, отметив, что послание украинского лидера содержит очевидные «элементы хамства».

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