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13:30, 7 июня 2026Интернет и СМИ

Мать уехавшего из России комика удивилась ценам на продукты в США со словами «с ума сойти»

Мать комика Незлобина удивилась ценам на продукты в американском магазине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетКурс доллара:

Фото: Arina P Habich / Shutterstock / Fotodom

Мать известного российского стендап-комика Александра Незлобина, переехавшего в США, удивилась ценам на продукты в американском магазине со словами «с ума сойти». Видео, в котором они отправились за покупками, опубликовано на YouTube-канале юмориста.

В ролике мать Незлобина обратила внимание, что упаковка молодого картофеля в США стоит почти 4 доллара (около 300 рублей по текущему курсу и 400 рублей по курсу на момент съемки видео). «Вот это очень дорого. 400 рублей? У нас килограмм стоит 80-100 рублей», — отметила она.

Родительницу комика также изумила цена на хлеб — 6 долларов за батон (440 рублей по текущему курсу и 600 рублей по курсу на момент съемки видео). «С ума сойти», — высказалась она.

Незлобин отреагировал на удивление матери с юмором. Комик пошутил, что в США продукты стоят дороже, чем в России, потому что «американцы не заслуживают хорошо жить».

Ранее Незлобин назвал Россию частью себя. По словам юмориста, он испытывает раздражение из-за людей, призывающих его не упоминать свою родину и перестать о ней думать.

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