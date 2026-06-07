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23:53, 7 июня 2026Мир

Трамп обратился к Ирану с призывом

Трамп призвал Иран остановить ракетные удары по Израилю и заключить сделку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует остановить ракетные удары по Израилю и вернуться за стол переговоров. Его слова приводит журналист Fox News Трей Йингст.

Трамп подчеркнул, что США близки к заключению сделки с Ираном, поэтому он предложил стране вернуться за стол переговоров. По его мнению, соглашение могло бы быть подписано в понедельник, вторник или среду, «и теперь происходит такое».

«Я бы предложил Ирану следующее: вы запустили свои ракеты, этого достаточно. Возвращайтесь за стол переговоров и заключите сделку», — призвал американский лидер.

По мнению Трампа, если Израиль нанесет ответ по Ирану, конфликт станет длительным и «будет продолжаться, как последние 47 лет или последние три тысячи лет». Об этом он сказал в интервью репортеру Axios Бараку Равиду.

Ранее Трамп сообщил, что готов провести переговоры с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, если в этом будет заинтересована иранская сторона. «Я бы это сделал, если бы он захотел», — сказал он.

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