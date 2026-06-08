ЦИК Армении опубликовал первые итоги голосования

ЦИК Армении: на выборах в парламент лидирует партия «Гражданский договор» Пашиняна

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении опубликовала первые результаты прошедших в стране парламентских выборов. Об этом сообщает портал News.am.

После подсчета 1,33 процента бюллетеней лидирует правящая партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна. Она набирает 57,14 процента голосов. На втором месте оппозиционный блок «Сильная Армения», набравший 21,43 процента.

Издание уточняет, что были опубликованы данные с небольших сельских избирательных участков, так что результаты не следует считать показательными.

Ранее в Армении рассказали об изоляции оппозиции от голосования. По словам экс-президента страны Роберта Кочаряна, действующие власти подключили для борьбы с оппозицией весь «репрессивный механизм».

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. В них принимали участие 18 политических сил: 16 партий и 2 партийных блока.