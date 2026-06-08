Часть Белгорода осталась без воды и света

Мэр Демидов: Часть Белгорода осталась без воды и света после аварии

В Белгороде произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

Ремонтные службы восстановили подачу света, но это повлекло сбой в работе «Белоблводоканала». В результате в ряде многоквартирных домов возникли перебои с водоснабжением.

Градоначальник пообещал, что водоснабжение в будет восстановлено завтра к 5-6 часам утра понедельника. Причины аварии не сообщаются.

В феврале Белгород уже частично оставался без света и тепла. Тогда сбой был вызван массированной ракетной атакой со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).