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00:23, 8 июня 2026Экономика

Часть Белгорода осталась без воды и света

Мэр Демидов: Часть Белгорода осталась без воды и света после аварии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Белгороде произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

Ремонтные службы восстановили подачу света, но это повлекло сбой в работе «Белоблводоканала». В результате в ряде многоквартирных домов возникли перебои с водоснабжением.

Градоначальник пообещал, что водоснабжение в будет восстановлено завтра к 5-6 часам утра понедельника. Причины аварии не сообщаются.

В феврале Белгород уже частично оставался без света и тепла. Тогда сбой был вызван массированной ракетной атакой со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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