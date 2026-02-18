В российском городе пропали свет и тепло из-за атаки ВСУ

Гладков: ВСУ атаковали объекты энергетики Белгорода, в Мешковом есть раненые

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают массированную ракетную атаку на объекты энергетики Белгорода. Как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, есть большие повреждения, город частично остался без света и тепла.

Все аварийные бригады уже приступили к восстановлению.

«По мере того, как поймем причины и сроки восстановления — будем стараться аккуратно вам сообщать», — добавил Гладков.

Губернатор региона также рассказал о пострадавших в результате вражеской атаки дроном на гражданский автомобиль в селе Мешковое. Двое мужчин получили ранения и были доставлены в Большетроицкую районную больницу.

Состояние одного из пострадавших тяжелое, у второго осколочные ранения лица. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Ранее Министерство обороны России рассказало о сотне вражеских беспилотников, которые были уничтожены.