Россия
20:37, 18 февраля 2026Россия

Украина атаковала Россию сотней беспилотников за несколько часов

Минобороны: Над регионами России сбили 120 беспилотников ВСУ за шесть часов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Diego Herrera Carcedo / Anadolu via Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Россию сотней беспилотников. За несколько часов над регионами сбили 120 дронов, сообщили в Министерстве обороны.

Наиболее массированной атаке подверглась Брянская область, над территорией которой сбили 81 беспилотник. Еще 22 дрона уничтожили в небе над Смоленской областью.

Кроме того, были атакованы Курская и Новгородская области, где сбили по пять беспилотников. Еще по два дрона уничтожили над
Тверской и Калужской областями, и один — над Белгородской.

По данным оборонного ведомства, над Московским регионом было сбито два украинских беспилотника.

Данных о пострадавших и разрешениях на земле не приводится.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 18 февраля, над Россией было сбито 43 украинских беспилотника. Попытка атаки ВСУ была предпринята на фоне проходящих в Женеве встреч России, США и Украины.

