Раскрыты детали массированного налета ВСУ на Россию на фоне переговоров в Женеве

Минобороны: Российская система ПВО сбила за ночь 43 украинских беспилотника

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила за ночь 43 украинских беспилотника. Эти детали массированного налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию приводит Минобороны.

Попытка атаки ВСУ была предпринята на фоне проходящих в Женеве встреч России, США и Украины. 18 февраля должен пройти второй этап переговоров. Российскую делегацию на переговорах возглавляет Владимир Мединский.

Всего атакам подверглись шесть регионов России — Брянская, Белгородская, Курская, Ростовская области, а также республики Крым и Чувашия. Наибольшее число беспилотников — 21 единицу — средства ПВО сбили над первым из перечисленных субъектов федерации. Все сбитые дроны относились к самолетному типу.