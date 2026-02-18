Реклама

Россия
07:21, 18 февраля 2026Россия

Раскрыты детали массированного налета ВСУ на Россию на фоне переговоров в Женеве

Минобороны: Российская система ПВО сбила за ночь 43 украинских беспилотника
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила за ночь 43 украинских беспилотника. Эти детали массированного налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию приводит Минобороны.

Попытка атаки ВСУ была предпринята на фоне проходящих в Женеве встреч России, США и Украины. 18 февраля должен пройти второй этап переговоров. Российскую делегацию на переговорах возглавляет Владимир Мединский.

Всего атакам подверглись шесть регионов России — Брянская, Белгородская, Курская, Ростовская области, а также республики Крым и Чувашия. Наибольшее число беспилотников — 21 единицу — средства ПВО сбили над первым из перечисленных субъектов федерации. Все сбитые дроны относились к самолетному типу.

