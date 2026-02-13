Реклама

Россия
21:49, 13 февраля 2026

Сенатор объяснил выбор Мединского главой делегации в Женеве

Джабаров: Мединский обладает большим опытом переговоров с Украиной
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
Выборы президента России 2024

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Помощник президента России Владимир Мединский обладает большим опытом переговоров с представителями Украины. Выбор главы российской делегации в Женеве объяснил сенатор Владимир Джабаров в беседе с Life.

«Мединский возглавлял делегацию на первых переговорах, которые в Стамбуле тогда были прерваны. Помните, когда был даже предварительный текст соглашения? В 2022 году это все было, потом украинцы ушли с переговоров. Мединский прекрасно знает ситуацию», — объяснил Джабаров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. По его словам, на этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

